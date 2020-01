Le Lituanien Dovydas Redikas en renfort du KABCA

NM1

Actuellement 12e sur 14 de la poule B de Nationale 1 masculine (NM1), le Kaysersberg Ammerschwihr Basket Centre Alsace (KABCA) s'est renforcé dans l'optique de remonter au classement et éviter la relégation en NM1. C'est ainsi que le meneur/arrière Dovydas Redikas (1,92 m, 27 ans) a signé jusqu'à la fin de saison. Il fera ses débuts en compétition dès samedi à Orchies.

Ce Litunien a fait partie de la célèbre génération 92 (aux côtés de Jonas Valanciunas notamment) qui a été championne du Monde U19 en 2011 mais aussi championne d'Europe U16, U18 et U20 en 2008, 2010 et 2012. Après quatre saisons passées au Lietuvos Rytas Vilnius, il a enchaîné les clubs en Lituanie et Lettonie avant de s'exporter en Grèce puis plus récemment à Chypre. En 2018/19, il jouait pour l'Apollon Limassol (12,9 points et 6,4 passes décisives pour 21,1 d’évaluation en moyenne).

"Il sait dribbler et tenir la balle, c’est un gestionnaire de grande taille, a commenté dans les DNA son nouveau coach Fabien Drago. Il est capable de rayonner en tant que meneur, mais aussi de suppléer Ted Lissossi et Kevin Walter au poste 2. Je compte sur lui pour nous apporter son expérience et une certaine maîtrise dans les fins de match. Cette saison, on s’est souvent incliné de moins de 10 points, alors qu’on avait la rencontre en main."

L'an passé déjà, le KABCA avait fait venir un Lituanien, un intérieur cette fois, Adomas Drungilas. La formation alsacienne avait fini par se maintenir. Elle espère y parvenir de nouveau cette saison.