Le meneur Maël Poiroux rejoint Rueil

NM1

Crédit photo : Stade Rochelais Rupella

Le Rueil Athlétic Club (RAC) vient d'annoncer la signature du meneur Maël Poiroux (1,80 m, 29 ans).

Formé à La Rochelle puis au Poitiers Basket 86, il a lancé sa carrière sous le maillot de l'USV Ré (NM2) avant de revenir dans sa ville de La Rochelle en Nationale 3. Lancé sur les parquets de Nationale 1 en 2018, il a tourné à 4,5 points à 62,5% de réussite aux tirs, 1 rebond et 0,8 passe décisive pour 4 d'évaluation. Sur la saison écoulée, il a définitivement gagné la confiance du coach Grégory Thiélin et par la même occasion sa place dans l'équipe première (à 3,2 points à 35,2% aux tirs, 1,2 rebond et 1,6 passe décisive pour 2,9 d'évaluation).

C'est la deuxième recrue du nouvel entraîneur du RAC Makan Dioumassi après Giorgi Turdziladze. Ils rejoignent les joueurs prolongés Noah Burrell, Steven Ricard, Vincent Fandelet, Masse Doumbe, Warren Racine et Gregg Thondique.