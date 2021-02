Le Néerlandais Jordy Kuiper quitte Lorient

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Equipe avec le meilleur bilan de la poule A de Nationale 1 masculine (10 victoires, 3 défaites), Lorient effectue tout de même un changement dans son effectif. Le club vient d'annoncer le départ de Jordy Kuiper (2,06 m, 25 ans).

Le poste 4 néerlandais, qui a pris part à 12 des 13 matches de son équipe, n'a pas eu l'apport espéré (7,3 points à 40,8% de réussite aux tirs et 2,8 rebonds en 18 minutes). Le club breton n'a pas indiqué s'il comptait le remplacer ou non. Mais au vue de la régularité des rencontres et des nombreux échéances, cela semble indispensable.