Le nouveau logo du club de Mulhouse, qui vise la Pro B d'ici deux à trois ans

NM1

Crédit photo : Mulhouse Basket Agglomération

Le "Mulhouse Pfastatt Basket" change de nom et de couleurs. Terminé le bleu et blanc : place au rouge, noir et blanc qui représentent les couleurs de la ville. Le club va être renommé le "Mulhouse Basket Agglomération".

"Toute la Passion autour du des valeurs du Basket, l'engouement et le soutien sans faille de nos supporters font qu'aujourd'hui le Mulhouse Basket Agglomération s'éveille".

Le nouveau projet MBA prend forme et le président Antoine Linarès vise la pro B d'ici deux à trois ans. Quant au célèbre coach Jean-Luc Monschau, il vise le top 5 cette saison.

L'effectif prévisionnel 2020/21 de Mulhouse :