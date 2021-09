Le partenariat entre l'ASVEL et LyonSO officialisé

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Ce vendredi en match de préparation, l'ASVEL (Betclic ELITE / EuroLeague) a battu LyonSO (NM1) 83 à 50 au gymnase de la Canopée, l'antre de la CTC ouest-lyonnaise. Cette rencontre dans un gymnase plein a surtout permis aux deux clubs d'officialiser leur partenariat, pour les trois prochaines saisons. L'ASVEL va faire en sorte d'aider LyonSO à se développer. En contrepartie, les membres de son centre de formation prêts à évoluer au niveau professionnel (actuellement en N1 et plus tard en Pro B) y évolueront occasionnellement (comme Elwin Ndjock) ou régulièrement (Kevin Kokila et Victor Diallo). Ex-coach des Espoirs de l'ASVEL, Anthony Brossard sera chargé de coordonner cette entente.