Le Pôle France fait tomber Avignon

Crédit photo : Bellenger IS FFBB

Après être passée très proche du succès contre Orchies puis face à Kaysersberg, l'équipe U18 masculine du Pôle France a cette fois signé sa première victoire de la saison 2021-2022 ce mardi face au Pôle France. Les joueurs de Jean-Aimé Toupane ont battu Avignon 75 à 73 après prolongation.

Mieux partis (25-11 au bout de 10 minutes), Aurèle Brena-Chemille (25 points à 9/16 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 9 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 38 minutes), Noah Penda (20 points à 7/14 et 14 rebonds pour 25 d'évaluation en 42 minutes) & co ne se sont pas laissés faire quand l'USAP a pris le dessus au retour des vestiaires. Au final, ils ont arraché la prolongation et ont dominé celle-ci pour signer un succès très tôt dans la saison. Un succès qui en appelle d'autres.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre