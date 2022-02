Le Pôle France fait tomber Chartres et signe un nouveau record depuis 15 ans !

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

Avignon par deux fois, Besançon, Boulogne-sur-Mer, Kaysersberg et maintenant Chartres. Voilà la liste des victimes du Pôle France, tombeur des Euréliens ce mardi 1er février 2022. Victorieux 77 à 70, les protégés de Lamine Kebe ont donc décroché une 5e victoire en 22 rencontres.

Chartres était invaincu en 2022

Sans la rencontre perdue sur tapis vert contre Besançon, le Pôle France compterait 6 succès. Un total jamais atteint depuis la saison 2006-2007 et la génération Antoine Diot - Edwin Jackson. La 6e victoire du Pôle Frace, revenons-y. Toujours privés de Rayan Rupert, les Polistes étaient menés à la mi-temps (35-42, 20’) avant de réaliser une grosse fin de match, grâce à un dernier quart-temps très bien maîtrisé (remportée 25 à 15). Deuxième de la poule B de NM1, Chartres restait sur six victoires de rang et n’avait plus perdu depuis le 10 décembre 2021.

Cathy Melain, assistante de l'équipe du Pôle France, lors d'un temps-mort.

(photo : Christophe Canet)

Encore un grand Noah Penda

Fer de lance de son équipe, Noah Penda a une nouvelle fois guidé les siens, avec 20 points à 9/12 aux tirs, 5 rebonds et 9 passes pour 28 d’évaluation en 33 minutes. Malgré plusieurs générations d’écart, la classe biberon a dominé les débats sous le cercle (46 points intérieurs, contre 20 pour Chartres). Bref, encore une prestation de très belle facture… Avant une nouvelle victoire à Épinal vendredi (20 h) ?