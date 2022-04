Le Pôle France gagne encore en NM1, contre Bordeaux

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

Le Pôle France vient de remporter son troisième match de la deuxième phase et affiche un bilan positif de 7 victoires en 13 matches dans le groupe C. Vendredi soir, l'équipe de Lamine Kebe s'est imposée 83-72 contre Bordeaux, la lanterne rouge de la division. Melvin Ajinça (23 points) & co ont fait la différence en fin de rencontre (22-12 dans le dernier quart-temps). Il leur reste encore un match en Nationale 1 masculine cette saison, à Rennes le vendredi 29 avril.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre