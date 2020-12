Le Pôle France s'incline à Chartres

NM1

Après plus d'un mois de pause, le championnat de Nationale 1 masculine a repris vendredi soir avec un match entre Chartres et le Pôle France. Les locaux l'ont facilement emporté (102-69) bien que les jeunes internationaux aient réalisé une belle entame (23-25 après un quart-temps). Mais l'expérience de la troupe de Sébastien Lambert a fait la différence dans la foulée.

Il faut dire que pour son deuxième match à ce niveau, Victor Wembanyama n'a pas pesé comme lors de victoire sur le parquet du Havre (5 points à 2/17 aux tirs dont 0/5 à 3-points et 5 rebonds en moins de 24 minutes). En revance Armel Traoré (22 points à 10/12 et 7 rebonds), Ousmane Dieng (12 points à 5/9 et 8 passes décisives en 28 minutes) et Melvin Ajinça (16 points à 6/14 dont 4/9 à 3-points en 29 minutes) ont été plutôt productifs alors qu'en face la marque a été bien répartie.

C'est la troisième victoire de Chartres cette saison, après cinq matchs disputés.

