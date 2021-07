Le rookie Loudon Love, nouveau pivot du Stade Rochelais Rupella

Pour la saison à venir, le Stade Rochelais Rupella fait le pari de la jeunesse au poste de pivot en engageant pour une saison Loudon Love (2,03 m, 23 ans).

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de @LoudonLove , jeune pivot de 23 ans ! Issu de l'université @wrightstate et élu deux fois meilleur joueur de sa conférence, il démarrera sa carrière pro sous nos couleurs ! Découvrez vite son profil https://t.co/gTLac8NEQ0

Star de l'Université Wright Sate, basé à Fairborn (Ohio), où il a réalisé un cursus complet de 2017 à 2021, le natif de Geneva (Illinois) s'est montré régulier et performant tout au long de son parcours. En 120 rencontres, Love a totalisé une moyenne de 14,9 points à 52% aux tirs, 9,4 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,3 contre en 27 minutes de jeu.

Élu meilleur joueur de sa conférence (Horizon League) en 2020 et 2021 ainsi que dans le 5 majeur défensif la saison écoulée, Loudon Love a également marqué l'histoire de Wright State University en étant le meilleur rebondeur de fac (1127 prises).

« Lou est un joueur dominant au poste bas, puissant et technique. Il a cette capacité à scorer près du cercle ou à trouver les joueurs libérés par les prises à deux. Défensivement, il est actif, dur au sol tout en ayant la mobilité nécessaire pour couvrir les pick & roll. C’est un excellent rebondeur, notamment offensif, il était classé dans les 10 meilleurs rebondeurs offensifs NCAA 1 du pays. » se réjouit François Sence sur le site officiel. « Nous sommes persuadés que l’équipe actuelle composée de joueurs expérimentés et complémentaires de son jeu, ainsi que la structure du Club peuvent permettre à Loudon de performer pour sa première saison en Europe et par conséquent nous aider à atteindre nos objectifs ! »