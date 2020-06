Le rookie William Brown (2,13 m) nouveau pivot de Tarbes-Lourdes

NM1

Crédit photo : FSU Broncos

L'Union Tarbes-Lourdes continue son recrutement avec l'arrivée William Brown (2,13 m, 23 ans). Il évoluait la saison dernière dans l'univeristé de Fayetteville, en NCAA II. Chez les Broncos, il tournait à 8 points à 55% de réussite aux tirs, 6,8 rebonds, 0,5 passe décisive et 2,3 contres en 26 minutes.

Malgré sa taille et un poids de 102 kg, le joueur est pourtant assez mobile. Il sera le point d'ancrage de Chris Chougaz dans la peinture et sera associé avec Calvin Jubenot qui a prolongé d'une saison. Les arrivées de Luka Nikolic de Lorient et Anthony Prugnières de Bordeaux devraient suivre.