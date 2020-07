Le SOMB officialise l'arrivée de Mickaël Var... après avoir démenti sa signature !

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le 19 juin, nous vous annoncions que Mickaël Var (2,05 m, 29 ans) devait effectuer son retour au Stade olympique maritime boulonnais (SOMB) afin d'évoluer en Nationale 1. Dans la foulée, le club avait démenti l'information.

Trois semaines plus tard, le club a finalement annoncé son arrivée pour la saison 2020/21. Le club nordiste, qui parle de "bruit qui courait" au sujet d'une information vérifiée, explique "avoir du le démentir afin de laisser à Mickaël et à son ancien club le temps de trouver un accord avant de concrétiser sa signature au SOMB". Son ancien club, le Poitiers Basket 86, ayant officialisé son départ ce mardi, le SOMB a donc rétropédalé en annonçant sa venue. Il est le dixième joueur de l'effectif de Thibault Wolicki qui semble disposer d'un effectif taillé pour jouer les premiers rôles en Nationale 1 la saison prochaine, avec notamment six recrues de qualité.

L'effectif du SOMB 2020/21 :

Poste 1 : Loic Akono, Louis Weber

Poste 2 : Hugo Dumortier, Morgan Durand

Poste 3 : Wendell Davies et Parfait Njiba

Poste 4 : Mickaël Var et Cedric Kuakumensah

Poste 5 : Mathieu Boyer et Antoine Bibollet-Ruche