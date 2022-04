Le Stade Rochelais ne prolongera pas François Sence

La valse de coaches continue en Nationale 1 masculine. Le Stade Rochelais Rupella ne prolongera pas François Sence, qui avait été engagé en 2020, à l'issue de la saison 2021-2022 a indiqué Sud-Ouest. Le natif de Cambrai a permis au club de La Rochelle de réaliser une belle saison mais tout n'a pas été idyllique pour les Charentais. En effet, s'ils ont réalisé un spectaculaire redressement en fin de première phase pour accrocher le groupe A, ont surfé sur la vague lors de la deuxième phase (13 victoires sur les 14 derniers matches) et ont remporté le match aller des playoffs contre Orchies, la direction a fait le choix de partir sur un nouveau staff.

Le projet rochelais est fort séduisant pour nombre de coaches renommés qui vont candidater. Reste à savoir lequel sera retenu, alors qu'une partie de l'effectif est déjà connu.

L'ancien coach d'Avignon s'est exprimé sur Sud-Ouest au sujet de cette non reconduction :

"J’ai appris à la mi-mars, entre la réception de LyonSO et le déplacement à Caen, que je ne serais pas reconduit. C’était désormais important de clarifier les choses car il y avait beaucoup de bruits qui commençaient à circuler. Je ne prends pas la parole pour embêter le Stade Rochelais. Je n’ai pas de problème sur le fait que le club prenne une décision. Mais sur la forme, j’aurais préféré que cela déroule de manière plus fluide. Dans notre milieu, tout est une question de timing. Le club aurait pu communiquer avant le début de la poule haute ou juste avant les play-off sur mon avenir car c’est lui qui a pris la décision de ne pas me conserver. Le marché des coaches se fait tôt et je ne voulais pas me retrouver bloqué. Je préserve mes intérêts et ceux de ma famille."