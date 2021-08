Le STB Le Havre engage officiellement Jaraun Burrows

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Omari Gudul s'étant blessé au Quai 54, le STB Le Havre a du trouver un nouvel ailier-fort pour le remplacer. Comme annoncé, c'est Jaraun Burrows (2,03 m, 35 ans) qui arrive. Revenu à Fos Provence en 2020 après une saison des plus réussie à Aix-Maurienne (17,3 d'évaluation), il n'a pu jouer que 11 matches à cause d'une blessure. S'il reste éloigné de l'infirmerie, son expérience (notamment des montées) sera précieuse dans la quête de l'accession à la Pro B.

"Remplacer Omari Gudul fin juillet n’était pas une chose facile mais nous avons eu la chance de trouver Jaraun Burrows, un joueur d’expérience, dans un profil différent d’Omari mais qui connait très bien la France. C’est un joueur mobile porté vers l’attaque et polyvalement sur les postes 4 et 5, présent dans le jeu rapide et aux rebonds. Il est également capable de prendre ses responsabilités en 1 contre 1 face ou dos au panier. Il possède une bonne dimension athlétique. C’est un leader d’équipe et lorsque l’on a des objectifs elevés, c’est important d’avoir ce type de bonne personne dans le groupe. Il a laissé un excellent souvenir de son passage à Fos-sur -Mer."

Jaraun Burrows complète l'équipe d'Hervé Coudray autrement composée par les meneurs Hugo Suhard et Oumarou Sylla, les arrières et ailiers Paul Turpin, Pierre Truffert, Paul Carter, Mouhamed Diagne et Dominique Gentil et les intérieurs Kevin Mondesir et Romain Duport.