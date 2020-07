Le Toulouse Basket Club se dote d'un nouveau logo

Le Toulouse Basket Club, dont l'équipe fanion évolue en Nationale 1 masculine, a décidé de changer son identité visuelle. Pour cela, le club a fait appel à Laurent Rullier (auteur des logos du Mans Sarthe Basket, l'Elan Chalon, Antibes Sharks et le Nantes Basket Hermine) afin de créer un nouveau logo, que vous pouvez voir ci-dessus. Les co-présidents du TBC, David Cugnart et Philippe Laperche, s'en expliquent sur le site Internet du club.

"Le souhait de bâtir un club emblématique de notre belle région Occitanie, de notre département de la Haute Garonne et de notre prestigieuse ville de Toulouse, nous a conduit à développer une nouvelle identité visuelle, plus forte, plus épurée, ancrée dans le territoire mais également tournée vers l’avenir..."