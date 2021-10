Le vétéran Aleksandar Radulovic en renfort à Orchies

NM1

Passé par Vitré en 2016-2017, Aleksandar Radulovic (2,09 m, 37 ans) est de retour en Nationale 1 masculine. Le pivot serbe s'est engagé à Orchies "pour plusieurs semaines", soit le temps de l'absence sur blessure du Géorgien Giorgi Turdziladze.

Le natif de Niksic (Monténégro) a surtout joué dans les pays de l'ex-Yougoslavie mais aussi en Roumanie, Hongrie et donc à l'Aurore de Vitré en 2016-2017. Là-bas, il tournait à 12,2 points à 54% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 1,4 passe décisive en 29 minutes aux côtés de Ricardo Alliman et Simon Cretaux, aujourd'hui joueurs du BCO.

« Aleksandar cochait toutes les cases, explique le directeur sportif Jean-Marc Bouthors. C’est un joueur avec des valeurs humaines très fortes, il possède une grande expérience et il est très heureux de rejoindre le club. Il connait déjà le championnat pour avoir évolué à Vitré, c’était quelque chose de très important pour nous. On est très heureux qu’il ait accepté de nous rejoindre. »

Déjà avec l'équipe mardi lors du déplacement à Boulogne-sur-Mer, il sera cette fois normalement aligné sur la feuille de match samedi contre Golbey-Epinal.