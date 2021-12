Leader de la poule B, Caen jouera bien ce vendredi malgré les cas de COVID-19

NM1

Au total, deux joueurs et un membre du staff du Caen Basket Calvados sont positifs à la COVID-19. C'est après le derby contre Le Havre (perdu 77-90) que tout a commencé. Le coach havrais, Hervé Coudray, positif à la COVID-19, a signalé à la direction du CBC qu'il était positif. Par conséquent, l'ensemble des joueurs et du staff du STB et du CBC ont dû se faire tester. Trois en sont ressortis positifs côté caennais, alors que le STB a fait reporter son match face au Pôle France.

Trois, ce n'est pas assez pour reporter le match contre Avignon. En effet, Caen, qui compte onze joueurs professionnels, n'a pas pu décaler la rencontre. Le règlement stipule qu'un match peut avoir lieu avec sept joueurs professionnels sur la feuille de match. Fabrice Courcier, l'entraîneur du leader de NM1 déplore dans Ouest-France :

"Dans certains règlements, l’aspect sportif est un peu oublié au détriment de l’aspect administratif. Quand on a des joueurs positifs et que le club adverse est prêt à repousser le match, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas reporter une rencontre. [...] Si demain (vendredi), on a trois nouveaux cas positifs, le match n’aura pas lieu et Avignon se sera déplacé pour rien."

Point "positif" malgré tout, les deux joueurs touchés par le Covid ne jouent pas au même poste. Il s'agit de Carl Ona Embo et Waverly Austin. Le meneur et l'intérieur ne participeront donc pas à la rencontre. Caen fera face à l'équipe qui prend le plus de points de la poule. Actuellement 9e, les joueurs de Kenneth Grant Jr. sortent d'une victoire contre le SOMB (96-82). Le Caen BC tentera de finir l'année en beauté, avec les neuf joueurs disponibles dans son effectif.