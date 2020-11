Les clubs de Nationale 1 masculine contre la compétition à huis clos

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Alors que le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket (LNB) va décider ce mardi si la saison de Jeep ELITE et de Pro B sera suspendue ou non au mois de novembre, pendant le confinement, les clubs de Nationale 1 masculine ont répondu à un questionnaire de la Fédération française de basketball (FFBB). Une large majorité d'entre eux prône l'arrêt de la compétition si les matchs doivent se dérouler huis clos.

Le Bureau Fédéral de la FFBB va se réunir ce mardi soir pour prendre des décisions, en NM1 comme en Ligue Féminine de Basket (LFB) et Ligue 2 (LF2). Cependant, le manque de clarté du Ministère des Sports rend le choix difficile. Les aides gouvernementales ne sont pas encore connues et le fait de choisir de ne pas jouer pourrait empêcher le fait de toucher le chômage partiel, surtout si les équipes continuent de s'entraîner. Il est ainsi possible que le Bureau Fédéral se contente pour le moment de seulement suspendre la prochaine journée de championnat, en NM1 comme en LFB et LF2.