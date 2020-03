Les coachs leaders en N1, N2 et N3 ont adressé un courrier à Jean-Pierre Siutat

NM1

Sur les 32 coachs équipes en tête des poules masculines et féminines de Nationale 1, Nationale 2 et Nationale 3, 29 ont co-signé un courrier envoyé à Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française de basketball (FFBB), ce lundi 23 mars. La demande est simple : leur permettre de monter même en cas d'annulation de la fin de la saison.

Le bureau fédéral de la Fédération française de basketball doit se réunir (par visio-conférence) le samedi 28 mars afin de statuer sur l'avenir de la saison 2019/20. Nul doute que ce courrier sera pris en considération.

Voici le courrier envoyé :



"Collectif de coachs de championnat de France

Actuellement à la 1ère place de leurs championnats

À l’attention de M. SIUTAT, Président de la FFBB

et de la commission sportive de la Fédération

France, le 23/03/2020

Objet: réflexion concernant la saison 2019-2020 et sa conclusion.

Monsieur le Président,

En préambule de ce courrier, nous souhaitons nous présenter et vous signifier que notre démarche a pour seul objectif de transmettre un avis assez largement partagé, dans le respect de toutes les décisions prises par la FFBB. Nous sommes conscients que la situation sanitaire en France est grave et inédite et qu’elle place la commission sportive dans une position complexe. Ce courrier est co-signé par la très large majorité des coachs des équipes actuellement en tête des divisions de LF2, NM1, NF1, NM2, NF2, NM3 et NF3.

Nous pensons que la meilleure solution est de terminer cette saison sur le terrain et de désigner les champions, les montées et les descentes de la manière la plus sportive possible : par des matchs. Mais nous sommes conscients que cette solution pourrait être difficile à mettre en œuvre.

Notre réflexion suivante se porte sur plusieurs points.

Nos équipes et nos clubs ont effectué des efforts considérables pour être actuellement en tête de nos divisions respectives. Certains d’entre nous étant actuellement invaincus et/ou déjà mathématiquement qualifiés pour la division supérieure ou les playoffs d’accession, d’autres ayant fait de gros sacrifices personnels, physiques et financiers pour atteindre cette 1ère place.

Vous savez autant que nous l’investissement nécessaire à la réussite d’une saison et la valeur accordée à la récompense finale.

Les dynamiques de nos équipes, suite aux saisons que nous réalisons, bénéficient à la fédération car elles permettent d’améliorer le niveau, la structuration et le professionnalisme des clubs. Nos progressions ont aussi un impact fort sur l’engouement du basket en France. À l’inverse, interrompre ces dynamiques pourrait avoir des effets dévastateurs sur la motivation des bénévoles, la constitution de nos effectifs et la crédibilité de nos projets auprès des partenaires.

Par conséquent, nous proposons les solutions suivantes pour nos divisions, en cas d’interruption de la saison :

Accession à la division supérieure pour les 1ers de chaque poule (en tenant compte de la phase 1 pour la NM1).

Pas d’attribution du titre de Champion de France, sauf en LF2 car poule unique.

Maintien des équipes actuellement en position de relégables (afin de ne pas pénaliser les équipes qui auraienteuune chance de se maintenir d’ici la fin de la saison).

Ajout de 4 dates maximum la saison prochaine, en cas de poules plus étoffées.

Augmentation du nombre de relégations lors de la saison 2020-2021 si nécessaire.

Nous prenons conscience que la solution idéale ne peut pas exister, néanmoins, nous pensons que les propositions que nous faisons pourraient être les moins pénalisantes, sur les plans sportifs, financiers et organisationnels.

Nous souhaitons vous remercier pour l’attention que vous porterez à notre courrier, et exprimons tout notre soutien à la fédération dans cette période difficile. Nous respecterons bien évidemment les décisions prises par la commission sportive, mais souhaitions simplement exprimer notre ressenti sur la situation.

Nous vous prions Monsieur le Président, de bien vouloir agréer nos respectueuses salutations.

Les signataires de ce collectif de coachs :