Les frères Bichard réunis à Challans : Jérémy rejoint Kévin en Vendée

Crédit photo : Flou DeRallye

Ils ont longtemps espéré jouer ensemble et ils vont enfin le faire. Kévin Bichard prolongé de deux ans par le Vendée Challans Basket, Jérémy Bichard (1,86m, 30 ans) jouera lui aussi sous les ordres d'Antoine Michon à la rentrée. Il a signé avec le VCB jusqu'en juin 2023.

"J'avais deux rêves dans ma vie..."

"Je suis très heureux de rejoindre la Team VCB pour les deux prochaines saisons, indique-t-il dans le communiqué du club. Je suis très content de faire partie de ce projet ambitieux et de l’équipe très compétitive que le club souhaite construire. Merci à Tours d’avoir facilité mon départ et pour m’avoir fait vivre les joies de la montée en Pro B que j’espère revivre avec le VCB. J’avais deux rêves dans ma vie de sportif. Le premier c’était de devenir basketteur professionnel et le second de jouer sous les mêmes couleurs que mon frère. Aujourd’hui je suis en passe de réaliser le second. Donc merci au VCB de réaliser notre rêve, à Kevin et moi. J’ai connu la ferveur de Michel Vrignaud en tant qu’adversaire, je suis déjà très impatient de vous retrouver cette fois-ci sous les couleurs du VCB."

Après une expérience très compliquée humainement à Gries-Oberhoffen selon ses dires, le natif de Martigues (Bouches-du-Rhône) a préféré ne pas retenter l'expérience de la Pro B avec Tours. Précieux à Michel Vrignaud pour la "finale" de la poule A, Jérémy Bichard (18 points à 5/10 aux tirs) a été solide à l'UTBM (7,3 points à 44,7% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 4,5 passes pour 11,3 d'évaluation). "Jérémy est un top meneur de la Nationale 1, explique l'entraîneur vendéen Antoine Michon. Leader sur le terrain, il rejoint notre club avec de l’ambition et le plaisir de rejoindre son frère. Son expérience, les affinités qu’il a avec nos joueurs cadres, la complicité qu’il entretient avec Kévin, sa vision du jeu, vont nous permettre de nous projeter vers le haut du tableau."

"À Gries-Oberhoffen, Kévin a été le premier à me dire de croire en moi"

Au coup de sifflet final à Challans, Jérémy avait d'ailleurs eu de jolis mots pour son frère aîné Kévin (34 ans). "Il a été le premier à me dire de continuer à croire en moi, disait-il. C’est mon exemple. Même s’il a perdu, je sais qu’il est heureux pour moi car il n’y a rien de plus important que la famille." Et ça tombe bien puisque les deux internationaux de l'équipe de France militaire joueront sous le même maillot pour les deux prochaines saisons.