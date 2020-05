Les JSA Bordeaux annoncent quatre départs

NM1

Crédit photo : JSA Bordeaux Jérome Eveillard

À première vue, cela ressemble à la fin d'un cycle du côté des JSA Bordeaux (NM1). Dans un communiqué, le club vient en effet d'officialiser quatre départs, et pas des moindres puisqu’il s'agit notamment de cadres importants lors de ces deux dernières saisons.

C'est tout d'abord le meneur Sébastien Cape (1,83 m, 26 ans) qui s'en va après deux saisons passées en Gironde. Annoncé du côté de Lorient, il tournait cette saison à 12 points à 48% de réussite aux tirs, 2,8 rebonds et 6,8 passes décisives pour 14,3 d'évaluation en 29 minutes. Déjà passé par Tarbes-Lourdes (NM1) et Caen (NM1 puis Pro B), il formait l'un des meilleurs axe 1-5 du championnat avec Mathieu Boyer (2,05 m, 24 ans), également sur le départ. Le pivot tournait cette saison à 15,3 points à 64,2%, 7,6 rebonds et 1,1 passe décisive pour 18,6 d'évaluation en 26 minutes de moyenne, faisant de lui la meilleure évaluation française du Championnat. Très courtisé, il pourrait selon nos informations rejoindre le club de Boulogne-sur-Mer la saison prochaine.

Autre cadre à quitter le club, il s'agit de l'ailier Anthony Prugnières (2,00 m, 27 ans). Joueur très complet et capable également d'évoluer sur le poste 4, il tournait cette saison à 11,7 points à 47,6%, 5,7 rebonds et 3,1 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 29 minutes de moyenne. Arrivé en 2017 en provenance de Gardonne (NM2), il a progressé année après année, au point de devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste en Nationale 1 Masculine (NM1).

Enfin, c'est le jeune meneur de jeu Théo Jouvin (1,87 m, 19 ans) qui va également quitter le club. Arrivé à sa sortie du centre de formation de l'Elan Chalon, il s'est contenté de 1,8 point à 31,3%, 0,7 rebond et 2 passes décisives pour 2,4 d'évaluation en 12 minutes de moyenne.

Reste à savoir maintenant comment le club va pouvoir réagir suite aux départs de certains de ses cadres, avec qui ils avaient notamment atteint les quarts de finale des playoffs lors de la saison 2018/19 (défaite contre Boulogne-sur-Mer).