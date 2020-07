Les montées des arbitres sont connues

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Contrairement aux instances décisionnaires du basket pro français, le Haut-Niveau des Officiels (HNO) a décidé de promouvoir ses meilleurs éléments à l'échelon supérieur. Sans descente, toutefois.

Ainsi, Florent Acheen et José Soares montent quant à eux en Jeep ÉLITE alors que Morgan Murillon intègrera lui le groupe intermédiaire Jeep ÉLITE / Pro B. Arnaud Simeon et Dorian Malphettes, après une saison aboutie en LFB / NM1, découvriront eux les championnats de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Quant à Clément Julien et Amel Dahra, ils navigueront entre la Pro B et la NM1. Enfin, Laura Llavador fera ses débuts en troisième division française à la rentrée.