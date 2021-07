Les poules 2021-2022 de Nationale 1 masculine dévoilées

NM1

Quelques jours après avoir rendu les derniers arbitrages concernant les montées et descentes en Nationale 1, la Fédération française de basketball a officialisé les compositions des deux poules de la troisième division ce mardi 27 juillet. Vingt-huit équipes sont représentées, dont Poitiers, relégué de Pro B, Cergy-Pontoise, promu de Nationale 2 et Lyon SO, récipendiaire d'une wild-card par la FFBB. La première journée aura lieu le 24 septembre. Voici les deux poules.

des championnats de France dévoilés !



Les consulter icihttps://t.co/3k7lFRsW2V pic.twitter.com/WaelPt3g7L — FFBB (@ffbasketball) July 27, 2021

Poule A :

Toulouse Basket Club

Union Tarbes Lourdes

Dax Gamarde Basket

JSA Bordeaux

Stade Rochelais

Les Sables Vendée Basket

Vendée Challans Basket

Etoile Angers Basket

Union Poitiers Basket 86

CEP Lorient Breizh Basket

Union Rennes Basket

Aurore de Vitré

Cergy-Pontoise BB

Rueil AC

Poule B :