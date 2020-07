Les poules de Nationale 1 Masculine ont été dévoilées

NM1

Crédit photo : FFBB

La Fédération Française de Basketball vient d'annoncer la composition des deux poules (A et B) du championnat de Nationale 1 Masculine (NM1) qui débute en octobre prochain. Le calendrier sera annoncé prochainement, fin juillet ou début août.

Les deux poules ont été construites en fonction de deux critères : géographique et sportif. Les fans pourront donc assister à quelques derbys comme en Bretagne ou en Normandie par exemple, tout en réduisant les coûts de déplacements tant que faire se peut. À noter que la poule A accueille les deux promus Rennes et les Sables Vendée. Des duels intéressants seront à cocher dans le futur calendrier comme celui entre Chartres et Le Havre. À l'image d'une poule B légèrement plus relevée, la saison s'annonce d'ores et déjà comme étant légèrement déséquilibrée et ce, malgré une densité notable en poule A.

Poule A

Toulouse Basket Club

Union Tarbes Lourdes

Dax Gamarde Basket

JSA Bordeaux

Stade Rochelais

Les Sables Vendée Basket

Vendée Challans Basket

Étoile Angers Basket

Union Tours Basket Métropole

CEP Lorient

Union Rennes Basket

Aurore de Vitré

Vanves GPSO

Rueil AC

Poule B