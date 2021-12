Les Sables battent Vitré, Cergy enfonce Bordeaux

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Gérard Héloise

Après la riche soirée de vendredi, il restait deux matches au programme en Nationale 1 masculine ce samedi 18 décembre, deux matches de la poule A. Les Sables Vendée se sont imposés 64 à 61 (statistiques) contre Vitré et reviennent ainsi à une victoire de ces derniers (8 victoires, 8 défaites contre 9-7). L'équipe de Makan Dioumassi a fait la différence lors du dernier quart-temps (19-11), avec un Greg Lessort dominant (22 points et 6 rebonds). Cergy-Pontoise revient à hauteur de Vitré au classement après sa large victoire (91-58, statistiques) contre la lanterne rouge, Bordeaux (1 victoire, 15 défaites), plus que jamais au fond du seau.

Les résultats de la 16e journée :

Poule A

Angers - Lorient : 111-81

Tarbes-Lourdes - Rueil : 72-74

Dax - Poitiers : 72-79

La Rochelle - Toulouse : 74-69

Rennes - Challans : 70-67

Les Sables - Vitré : 64-61

Cergy-Pontoise - Bordeaux : 91-58

Poule B