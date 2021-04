Les Sables Vendée : Guillaume Pons passe GM, Thomas Drouot comme futur entraîneur ?

C'est officiel depuis ce mardi 13 avril, Nikolas Seferiadis prend la succession de Jacky Benoist à la présidence des Sables Vendée Basket. L'ancien président s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet pour Ouest France : "Nikolas est un chef d’entreprise dynamique, fort en communication et en management. L’homme idéal pour prendre le relais."

Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement dans la direction opéré par le club vendéen. L'entraîneur de l'équipe de Nationale 1, Guillaume Pons, a été promu Général Manager. Seferiadis précise que ceci est dans l'optique de faire le lien entre l'administratif et le sportif. Il s'explique :

"Je n’ai pas le temps d’être président à temps plein. (...) On a fait passer plusieurs entretiens. Guillaume (Pons) a été le plus pertinent. En plus, on connaît sa loyauté et sa fiabilité, ça nous paraissait donc logique."