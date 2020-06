Les Sables Vendée Basket : Erwan Mourier prolongé, Lucas Durand conservé

Récemment promu en Nationale 1 Masculine, les Pays d'Olonnes Basket - nouvellement appelé Les Sables Vendée Basket - construit son effectif. Après la récente prolongation d'Arnaud Imhoff, c'est au tour d'Erwan Mourier de rempiler. À noter également l'officialisation du club quant à la présence de Lucas Durand dans l'effectif 2021.

Joueur d'expérience, Erwan Mourier (1,88m, 31 ans) vivra sa troisième montée avec le POB. 2020/21 sera pour lui sa douzième saison avec le club. Avec pas moins de 233 rencontres disutées sous ce maillot, le meneur est une véritable figure emblématique des Sables-d'Olonnes. La saison passée, il a réalisé de belles performances, compilant 10,3 points par match. Il partagera la mène avec Arnaud Imhoff, lui aussi prolongé par le club.

La réaction de Guillaume Pons, entraîneur des Sables Vendée Basket et d'Erwan Mourier :

“C’est pour moi un accomplissement et une fierté de monter avec mon club de cœur. Pouvoir mettre la ville des Sables sur la carte de la nationale 1 est une récompense mais aussi un nouveau challenge que nous sommes prêt à relever. Les moyens mis à notre disposition par les dirigeants et une ossature de joueurs présents depuis plusieurs années nous permettront, je l’espère, d’exister à ce niveau et de pouvoir continuer à faire grandir le club.”

“Erwan représente l’âme de notre équipe, c’est l’enfant du club et il inculque à tous ses coéquipiers ses valeurs. Cependant, ce serait réducteur de penser que c’est uniquement ce statut qui l’amène avec nous en N1. Il sort d’une des meilleures saisons de sa carrière et il a été un artisan majeur de nos bons résultats. C’est donc en toute logique qu’on poursuit l’aventure ensemble.”

Lucas Durand (1,92m, 29 ans) fera également partie de l'effectif 2020/21 du POB. Encore sous contrat, le club a confirmé sa présence pour la première saison du club en Nationale 1 Masculine. Dans une moindre mesure, le poste 2/3 est également considéré comme l'un des visages du club puisqu'il va entamer sa cinquième saison au club. Une saison qui se jouera avec la volonté de rebondir, après un exercice 2019/20 entâchée par les blessures.

La réaction de Guillaume Pons et de Lucas Durand :

"Lucas a malheureusement eu une saison 2019/2020 perturbée et gâchée par les blessures. Je suis persuadé qu'il va travailler dur cet été pour revenir en pleine possession de ses moyens à la reprise et tirer un trait sur cette année frustrante. Il sera à nouveau avec nous la saison prochaine pour notre découverte de la N1. C'est un beau challenge que je suis heureux de partager avec lui."

"Je suis heureux de continuer l'aventure ici et d'honorer ma 2e année de contrat. Jouer en Nationale 1 a toujours été un objectif pour moi depuis que j'ai quitté Limoges il y a 9 ans. Je suis fier que ce soit avec les Sables. J'ai à cœur de travailler cet été pour me remettre physiquement et retrouver mon niveau après une saison compliquée. J'ai hâte de me mettre au service de l'équipe et de retrouver les bénévoles ainsi que le public sablais !!!"