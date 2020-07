Les Sables Vendée Basket attirent Meven Le Douarin

Après l'arrivée de Dylan Gana de l'US Avignon Pontet, c'est au tour du jeune poste 2/3 Meven Le Douarin (1,94m, 22 ans) de venir densifier l'effectif des Sables Vendée Basket. Davantage responsabilisé pour sa deuxième saison à Épinal (23 minutes contre 14 en 2018/19), il valait 8,4 points à 41,5% de réussite, 1,3 rebond et 1,5 passes décisives pour 6,9 d'évaluation.

"Malgré son jeune âge, Meven évolue depuis deux saisons en N1, commente Guillaume Pons. Il y a fait ses preuves et possède déjà l’expérience de la division. C’est un joueur qui possède une très grosse qualité de tir, notamment à 3 points. Je suis ravi de l’accueillir chez nous et j’espère l’accompagner autant que possible dans sa progression."