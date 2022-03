Les Sables Vendée battent Challans, la composition de la deuxième phase connue

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le dernier match de la première phase de Nationale 1 masculine s'est soldée par une victoire d'un point des Sables Vendée à Challans (70-71, statistiques). Dans un match tendu et serré de bout en bout, le VCB pensait s'approcher de son objectif (une victoire de 5 points) en menant 68-64 à 1 minute et 28 secondes de la fin. Mais l'homme du match Lucas Plasse (19 points à 6/14 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives) a donné l'avantage aux visiteurs par deux fois, sur un lay-up puis sur la ligne des lancers francs. L'équipe de Makan Dioumassi accroche donc la dernière place en groupe B et valide son maintien dans la division. Un maintien que Challans, qui a changé de coach à deux reprises cette saison, devra aller chercher.

Les 10 équipes qualifiées pour le groupe A :

Angers

Poitiers

Lorient

Rueil

La Rochelle

Le Havre

Caen

LyonSO

Mulhouse

Chartres

Les 10 équipes qualifiées pour le groupe B :

Vitré

Cergy-Pontoise

Tarbes-Lourdes

Toulouse

Les Sables Vendée

Andrézieux

Orchies

Boulogne-sur-Mer

Pont-de-Cheruy

Besançon

Les 8 équipes qualifiées pour le groupe C :