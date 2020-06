Lessort et Jaunin prolongent au Pays des Olonnes basket

NM1

Crédit photo : Pays des Olonnes Basket POB

Promu en Nationale 1 à la rentrée, le POB annonce deux nouvelles prolongations. Après Kévin Cantinol, Erwan Mourier, Lucas Durand et Arnaud Imhoff, ce sont Jérémy Jaunin et Grégory Lessort qui restent au club.

Le jeune meneur Jérémy Jaunin (1,82 m, 18 ans) sera le onzième homme de l'effectif des sables d'Olonnes, avec un double projet Prénationale / Nationale 1.

Après deux saisons au club, le capitaine du POB Grégory Lessort (1,98 m, 35 ans) prolonge le plaisir pour une troisième saison en Vendée. Déjà passé par la Nationale 1 avec le GET Vosges et Vichy, il apportera son expérience de la division au promu de Nationale 1. Expérimenté, gros défenseur, le grand frère de Matthias Lessort a également connu la Pro B avec Antibes, Evreux, Quimper et encore Vichy, mais aussi une expérience à l'étranger en Suisse à Boncourt.