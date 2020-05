Lionel Gaudoux et Issife Soumahoro rempilent à Pont-de-Chéruy

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Le SO Pont-de-Chéruy mise sur la stabilité en prolongeant deux de ses leaders statistiques. Après avoir conservé Ousseynou Laye Basse il y a quelques jours, c'est au tour de Lionel Gaudoux (1,98 m, 25 ans) et Issife Soumahoro (1,97 m, 31 ans) de rempiler au club pour la saison 2020/21.

Après un excellent passage à Montbrison, en Nationale Masculine 2 (17,5 points à 60,7% de réussite, 7,2 rebonds pour 20 d’évaluation en moyenne), Lionel Gaudoux a su s'adapter à l'échelon supérieur. Pour sa première saison au club, l'intérieur a compilé 11,4 points à 57% de réussite aux tirs et 5,9 rebonds pour 12,8 d'évaluation en sortie de banc. De quoi figurer dans les meilleurs joueurs de son équipe en terme de statistiques et être considéré comme l'une des révélations de l'année en NM1.

Du pareil au même pour Issife Soumahoro qui, après avoir évolué en Pro A avec Strasbourg, en Pro B avec Boulazac et Fos puis en NM2 avec Brissac, semble s'épanouir en NM1 avec Bordeaux, Rueil et le SOPCC maintenant. Le poste 2/3 tournait à 12,5 points, à 54% de réussite aux tirs et 41% à 3-points et 2 rebonds pour 9,8 d'évaluation.

Après les départs de Morgan Durand pour Boulogne-sur-mer et de Marc-Antoine Pellin, l'ambitieux club du SOPCC s'assure un minimum de continuité pour la saison 2020/21.