Lorient : Ibrahim Souanera prolonge, Abdoulaye Sy en renfort

Crédit photo : Gérard Héloïse

Il s'agissait de l'un des éléments les plus important de l'effectif de l'entraineur Philippe Maucourant la saison passée. Selon nos informations, Ibrahim Souanera (1,79 m, 33 ans) sera toujours Lorientais la saison prochaine. Le meneur de jeu, déjà passé notamment par Reims, Boulazac, Cognac, Rueil, Saint-Vallier, Orchies et Challans, compilait cette année 12 points à 42,1% de réussites aux tirs, 3,2 rebonds et 5,3 passes décisives pour 12,8 d'évaluation en 34 minutes de moyenne. Il devrait ainsi effectuer sa troisième saison consécutive dans le Morbihan où il serait associé à la mène avec Sébastien Cape (1,83 m, 26 ans), comme annoncé précédemment.

À l'aile, le CEP devrait enregistrer l'arrivée d'Abdoulaye Sy (2,00 m, 25 ans) en provenance de Blois (Pro B) où il tournait à 4,2 points 47% aux tirs, 3,7 rebonds et 1 passe décisive pour 6,3 d'évaluation en 14 minutes de moyenne lors de l'exercice 2019/20. Ce poste 3 athlétique, qui évoluait à La Rochelle (NM1) la saison précédente, formera avec Baptiste Oger (2,03 m, 19 ans) une jeune paire prometteuse.

C'est donc un début de recrutement alléchant que vient de réaliser le club Breton, et conforme avec leurs ambitions.