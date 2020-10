Lorient, Saint-Vallier et Le Havre enchainent, pas Tours

NM1

Crédit photo : Bruno Perrel

Dans la Poule A, Dax-Gamarde-Goos entame bien sa rencontre en déplacement de la salle Maurice-Boyau à Lorient. Malgré leurs 27 points marqués au deuxième quart-temps, Dax butte sur un Sebastien Cape intenable : 30 points, 8 rebonds et 7 passes décisives ! Lorient s’impose 97-78 et s'établit en tête de la poule avec Rueil et Tours, qui ont le même bilan (3 victoires et 1 défaite). Si le RAC s'est imposé à Tarbes, Tours a été défait sur le parquet de Rennes.

Hold-up au gymnase André Roche de Vanves ! En menant au score que quatre minutes au total sur la rencontre, Toulouse, qui disputait son premier match de championnat, remporte cette partie contre des Vanvéens qui restaient sur deux défaites consécutives. Vanves et ses 22 ballons perdus, soit deux fois plus que Toulouse, pourra avoir des regrets, défaite 74-76.

À noter également la première victoire des JSA Bordeaux, qui a enfin retrouvé sa salle, qui l’emporte face à Challans, 99-78.

Les résultats de la quatrième journée de la poule A de NM1 :

Angers - La Rochelle : 62-65

: 62-65 Tarbes-Lourdes - Rueil : 79-86

: 79-86 Vanves - Toulouse : 74-76

: 74-76 Lorient - Dax-Garmarde : 97-78

- Dax-Garmarde : 97-78 Vitré - Les Sables Vendée Basket : 83-58

- Les Sables Vendée Basket : 83-58 Bordeaux - Challans : 99-78

- Challans : 99-78 Rennes - Tours : 80-72

Du côté de la Poule B, Saint-Vallier reste leader du championnat après sa victoire contre Caen, synonyme de troisième succès en trois matchs de championnat. Le quatuor Pape Baye - Marc-Antoine Pellin - Marcos Suka-Umu - Alexis Thomas marquent 63 des 78 points de leur équipe. Le bon match de Jeremy Ricard n’aura pas suffit, Caen s’incline à domicile 64-78.

La grosse affiche entre Boulogne-sur-Mer et Le Havre aura tenue toutes ses promesses. Dans un match avec une forte intensité défensive, les hommes d’Hervé Coudray ont été en manque d’efficacité à longue distance avec seulement 19% de réussite à 3-points. Mais porté par un Kevin Mondésir efficace (12 points, 9 rebonds), Le Havre repart victorieux de son déplacement dans le Nord, 60-64.

Les résultats de la quatrième journée de la poule B de NM1 :

Mulhouse - Kaysersberg : 85 - 76

- Kaysersberg : 85 - 76 GET Vosges - Pôle France : 87-68

- Pôle France : 87-68 Boulogne-sur-Mer - Le Havre : 60-64

: 60-64 Caen - Saint-Vallier : 64-78

: 64-78 Pont-de-Chéruy - Andrézieux : 72-82

: 72-82 Avignon - Orchies : reporté

Chartres - Besançon : reporté