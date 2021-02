Lorient, Toulouse et Rueil stoppés, Chartres s'en sort à Kaysersberg

NM1

Les journées s'enchaînent rapidement en Nationale 1 masculine afin de rattraper le temps perdu. Les équipes touchées par la COVID-19 en cette période doivent encore plus accélérer le tempo. C'est le cas de Rueil qui a perdu son deuxième match de la saison vendredi à Dax contre l'UDG (5 victoires et 7 défaites). Après sa victoire à Tours, l'équipe de Denis Mettay a signé une deuxième performance de choix.

Rueil (6 victoires et 2 défaites) aurait pu en profiter pour prendre de l'avance potentielle au classement puisque Lorient (8 victoires et 3 défaites) s'est incliné à domicile contre La Rochelle. Le CEP a galéré après un mauvais départ (8-21 après 10 minutes). Le Stade Rochelais Rupella (8 victoires et 4 défaites) passe devant Toulouse qui s'est écroulé à domicile contre Vitré (6 victoires et 4 défaites) et reste devant Tours (7 victoires et 4 défaites) qui s'est repris avec une victoire à Vanves (3 victoires et 8 défaites).

Derrière, Rennes équilibre son bilan (6 victoires et 6 défaites) en s'imposant à Challans (4 victoires et 6 défaites) qui peine à trouver un collectif cette saison malgré un effectif compétitif sur le papier. Tarbes-Lourdes (5 victoires et 7 défaites) et Bordeaux (4 victoires et 7 défaites) suivent au classement suite à leur victoire aux Sables d'Olonnes (3 victoires et 8 défaites) et contre Angers (4 victoires et 6 défaites).

Poule A

Toulouse vs Lorient : 63-82

: 63-82 Bordeaux vs Angers : 73-69

vs Angers : 73-69 Les Sables d'Olonnes vs Tarbes-Lourdes : 67-77

: 67-77 Challans vs Rennes : 63-69

: 63-69 Vanves vs Tours : 71-80

: 71-80 Dax-Gamarde vs Rueil : 89-84

vs Rueil : 89-84 Lorient vs La Rochelle : 70-76

Dans la poule B, Caen (8 victoires et 1 défaite) a retrouvé la compétition et la victoire en s'imposant à Avignon (2 victoires et 10 défaites). Le CBC menait 26-10 après un quart-temps. Derrière, Saint-Vallier (10 victoires et 2 défaites) s'est facilement imposé contre le Pôle France (1 victoire et 10 défaites) alors que Chartres (9 victoires et 3 défaites) s'en est tiré de justesse à Kaysersberg (2 victoires et 10 défaites).

Boulogne-sur-Mer (8 victoires et 3 défaites) a gagné à Mulhouse (7 victoires et 5 défaites) quand Andrézieux (8 victoires et 4 défaites) assurait à domicile face au GET Vosges (4 victoires et 7 défaites) grâce à un final de feu (29-8 dans le dernier quart-temps).

Enfin, Pont-de-Chéruy a doublé Le Havre au point-average (6 victoires et 5 défaites) grâce au panier de la victoire de Tommy Ghezala.

Poule B