Lorient distance Rueil dans la poule A, Chartres vainqueur du choc de la poule B

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Dans la poule A, les trois premiers du classement ont remporté leurs rencontres. Le troisième, Lorient, recevait Rueil, quatrième du classement. Les Bretons ont largement remporté la rencontre, 87 à 68, grâce notamment à une défense oppressante (7 points marqués par le RAC au premier quart-temps), et au MVP de la rencontre, le Malien Ibrahim Djambo (2,09 m, 29 ans), auteur de 18 points, 10 rebonds et 3 passes décisives. Le coach du CEP Lorient, Philippe Maucourant, a qualifié son équipe de "roc défensif".

Les leaders angevins ont eux disposé de Dax-Gamarde, et leurs dauphins, Poitiers, ont pu compter sur un énorme match de Marcus Relphorde (1,98 m, 33 ans), auteur de 33 points, à 7/12 à 3-points. Pour ce qui est des autres résultats, La Rochelle est allé gagner chez la lanterne rouge, les JSA Bordeaux ; Cergy-Pontoise a battu Tarbes, Les Sables ont disposé de Rennes et Vitré s'est imposé à domicile contre Toulouse.

Encore un énorme match de Marcus pic.twitter.com/XhMQjlORgN — Poitiers Basket 86 (@pb86officiel) February 5, 2022

Chartres redresse la tête

Dans le choc de la poule B, Chartres accueillait Lyon. Les chartrais se devaient de relever la tête, après leur défaite contre le Centre Fédéral (77-70), chose faite face à un conccurent direct. Grâce notamment à un très bon Mournir Bernaoui (2,03 m, 24 ans), auteur de 14 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, le Chartres BC a pu remporter la rencontre, 82 à 79.

Le leader caennais a difficilement disposé du douzième du classement, Boulogne-sur-Mer (65-66), mais ils enchaînent leur quatrième succès de rang. Le Pôle France a remporté un nouveau succès contre la lanterne rouge, Golbey-Epinal, et s'affirme comme une équipe dangereuse en cette fin de saison. Mulhouse a gagné en déplacement à Besançon, et dans l'autre choc du haut de tableau, Andrézieux s'est incliné face au Havre, 78 à 80. Orchies et Pont-de-Chéruy se sont imposées à domicile.

Les résultats de la 23e journée de Nationale 1 :

Poule A :

Poitiers vs Challans : 87-71

vs Challans : 87-71 Angers vs Dax Gamarde : 84-77

vs Dax Gamarde : 84-77 Bordeaux vs Stade Rochelais : 70-76

: 70-76 Les Sables vs Rennes : 73-58

vs Rennes : 73-58 Lorient vs Rueil : 87-68

vs Rueil : 87-68 Cergy-Pontoise vs Tarbes-Lourdes : 88-75

vs Tarbes-Lourdes : 88-75 Vitré vs Toulouse : 65-57

Poule B :