Lorient en Pro B d'ici trois ans ? "On aimerait bien" admet le Président du CEP

Le CEP Lorient veut repartir de l'avant après une saison 2019/20 très compliquée (dernier de la poule A de NM1). Haut-lieu du basketball hexagonal dans les années 1980, le club breton a connu des temps difficiles depuis son accession en troisième division française - malgré une finale de playoffs en 2017/18 - mais cette période de troubles semble révolue. Selon nos informations, un investisseur privé a injecté d'importantes sommes d'argent dans le club permettant notamment le retour du Lituanien Ronalds Rutkauskas, début 2020.

"On a effectivement un partenaire qui injecte plus d'argent, nous a confirmé le Président du CEP Lorient, Chrisitan Pasquier. Financièrement, ça nous change la vie car c'est plus facile de travailler dans ces conditions-là mais il rester humble et garder les pieds sur terre. Le club a connu un certain nombre de difficultés ces trois dernières années. On a fait des efforts pour se mettre en conformité avec les exigences de la FFBB en constituant un fond de réserve."