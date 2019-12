Lorient et Challans sanctionnés de 4 points de pénalité

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Le couperet est tombé. Challans et Lorient ont été lourdement sanctionnés en écopant chacun de 4 points de pénalité par la FFBB, révèle Ouest France. Les deux clubs ont été pénalisés de deux points de pénalité, en plus de perdre sur tapis vert les deux premières rencontres de championnat (Tarbes et La Rochelle pour le Cep Lorient et Bordeaux et Tarbes pour Challans).

Lors d'un match de pré-saison entre les deux formations, une altercation entre le meneur de Challans, Zlatko Jovanovic et l’intérieur lorientais Cédric André, avait éclaté en fin de match. Résultat, les deux joueurs avaient écopé d'une faute disqualifiante en plus d'un rapport rédigé par les deux arbitres. Sanctionnés de deux matches de suspension prenant effet dès la première journée de championnat, les deux joueurs avaient finalement participé aux deux premières rencontres de la saison.

Le classement de la poule A est donc bousculé. Challans tombe à la 9e place tandis que Lorient est aujourd’hui dernier. De quoi faire la grimace pour l'entraîneur lorientais, Philippe Maucourant (notre photo).