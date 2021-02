Lorient et Rueil se reprennent, Caen s'en sort à l'INSEP

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Plusieurs matches en retard de Nationale 1 masculine se sont joués ce mardi 2 février. Après sa défaite contre La Rochelle, Lorient (9 victoires et 3 défaites) a retrouvé la victoire face à Vanves. Mais ce fut compliqué face aux Franciliens - pourtant privés de Raphaël Desroses -, dominateurs au rebond (43 prises à 31). Les locaux ont toutefois toujours mené dans le dernier quart-temps.

Restant également sur une défaite à Dax, Rueil (7 victoires et 2 défaites) a retrouvé le succès en déplacement aux Sables d'Olonnes. Un large succès collectif (29 passes décisives) avec 60 d'évaluation pour le duo Warren Racine (22 points à 8/12 aux tirs et 10 passes décisives) - Noah Burrell (23 points à 7/8, 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 5 fautes provoquées).

Derrière, Tours (8 victoires et 4 défaites) et Vitré (7 victoires et 4 défaites) enchaînent. Mal parti contre Challans, l'UTBM a ensuite dominé les débats alors que Vitré s'en est sorti contre Angers, qui n'y arrive décidément pas cette saison. Robert Turner III s'est encore régalé (27 points à 9/17, 7 rebonds, 7 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 36 minutes).

Poule A

Les Sable d'Olonnes vs Rueil : 67-93

: 67-93 Tours vs Challans : 76-67

vs Challans : 76-67 Lorient vs Vanves : 80-77

vs Vanves : 80-77 Vitré vs Angers : 88-82

Poule B

Le leader de la poule B, le Caen Basket Calvados, s'en est difficilement sorti à l'INSEP contre le Pôle France. Mieux partis (14-25), les Normands ont peiné face à la longueur des joueurs de Jean-Aimé Toupane qui ont retrouvé leur pivot Brice Dessert (10 points à 3/6 aux tirs, 14 rebonds, 3 interceptions et 7 fautes provoquées pour 21 d'évaluation), largement responsabilisé en l'absence de Naoll Balfourier. Ousmane Dieng s'est également illustré (20 points à 7/18, 14 rebonds, 3 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 34 minutes) mais cela n'a pas suffit.

Derrière, après une période difficile, le STB Le Havre (7 victoires et 5 défaites) a pris le dessus sur Orchies qui retrouvait la compétition après avoir été arrêté à cause de la COVID-19. Romain Duport s'est régalé avec 28 points à 10/15 aux tirs et 6 rebonds pour 30 d'évaluation en 28 minutes.