Lorient et Rueil touchés par la COVID-19, leurs prochains matches reportés

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si la saison de Nationale 1 masculine a retrouvé une intensité presque normale, de nouveaux cas de COVID-19 apparaissent dans les équipes à la suite des derniers tests. Ainsi, Lorient et Rueil, qui annoncent tous deux des cas positifs, ne pourront pas jouer leurs prochaines rencontres à la date prévue. Les matches du CEP contre Tarbes-Lourdes (samedi 9) et Vanves (mardi 12) sont d'ores et déjà reportés, tout comme Rueil - Vitré de ce samedi.