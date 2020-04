Lorient prolonge son entraîneur Philippe Maucourant

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Arrivé en décembre 2015, Philippe Maucourant n’a plus quitté le banc du CEP Lorient, et ce, malgré des résultats décevants ces deux dernières saisons (douzième sur la phase 1), avant de rebondir et d’être deuxième des playdown de NM1.

Après s’être séparé notamment de son capitaine, Mathieu Bigote, le CEP est bien décidé à renouveler son groupe pour l’année prochaine et ainsi ne pas connaître les frayeurs de cette année. Comme le club l’annonce dans leur communiqué, Philippe Maucourant sera « l’acteur central du nouveau projet du CEP LORIENT Basket-Ball » sur ces prochaines années. Selon nos informations, il va démarrer la constitution de son effectif 2020/21 avec la venue d'un axe 1-5 neuf de premier plan (Sébastien Cape - Bali Coulibaly).