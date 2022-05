Lorient punit Cergy, La Rochelle prend une option sur les demi-finales

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Alors que la soirée de vendredi a compliqué les affaires des clubs possédant l'avantage du terrain en ouverture des quarts de finale de Nationale 1, celle de samedi a donné lieu à un scénario totalement inverse avec les victoires de Lorient et La Rochelle à l'extérieur.

Artisan du seul upset des 1/8e de finale suite à l'élimination de Chartres, Cergy-Pontoise a vécu une soirée galère contre le CEP. Dans les cordes dès le premier quart-temps (4-24, 9e minute), le promu francilien a finalement concédé une lourde défaite (50-82) au terme d'une soirée galère (28% de réussite, seulement 13 tirs réussis). « On a été super sérieux en mettant l'agressivité défensive qu'il fallait », savourait l'entraîneur lorient Philippe Maucourant dans les colonnes du Télégramme. « Notre travail de sape nous a permis de nous projeter tranquillement en attaque ensuite. C'est un match abouti, qu'on a bien maîtrisé mais, rien n'est fait ! ».

Sur le papier, la série entre La Rochelle et Rueil était la plus équilibrée de ces quarts de finale. Un duel entre le 5e et le 6e, qui pourrait finalement tourner court puisque le Stade Rochelais aura deux occasions à domicile de se qualifier pour les demi-finales. Après une entame éprouvante (9-16, 8e minute), les hommes de François Sence ont vécu une soirée sereine dans les Hauts-de-Seine (75-63). Avec 25 points à 9/10 (dont 7/8 à trois points), Arnauld Thinon a particulièrement brillé.

Les résultats des quarts de finale :

Mulhouse - Le Havre : 88-85

Caen - Poitiers : 97-88

Cergy-Pontoise - Lorient : 50-82

Rueil - La Rochelle : 63-75

Les matchs retour auront lieu vendredi prochain.