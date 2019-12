Louis Marnette (Gravelines) pisté par Caen

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le Caen Basket Calvados a perdu plusieurs joueurs ses derniers temps et cherche par conséquent à combler les trous. Après avoir renforcé son secteur intérieur par les arrivées successives de Gide Noel et Franck Yangué, le club normand a entamé des discussions avec Gravelines pour s'attacher les services de Louis Marnette, rapporte Ouest France.

Le jeune arrière shooteur du BCM viendrait remplacer Gaetan Clerc, opéré d'une hernie discale en cette fin d'année et absent plusieurs semaines. Marnette, qui faisait parti des meilleurs joueurs du championnat espoirs l'an dernier (15 points, 5 rebonds, 4,8 passes pour 15,4 d'évaluation en 30 minutes), est aujourd'hui dans la rotation du groupe professionnel et pourrait aller chercher du temps de jeu en NM1 dans un club ambitieux, qui plus est.