Louis Prolhac et Romain Grégoire prolongent à l'Aurore Vitré

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

L'Aurore Vitré a annoncé deux prolongations de contrat pour la saison 2022-2023. Romain Grégoire et Louis Prolhac seront toujours membres du club breton la saison prochaine.



Arrêté en décembre dernier après une blessure au genou lors d'un match face aux Sables Vendée Basket, Romain Grégoire (2,01 m, 30 ans) avait vu sa saison se stopper brutalement après 16 matchs (9,0 points à 43,2% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds, 1,8 passe décisives et 0,9 contre pour 12,1 d'évaluation en 27 minutes.). Une opération et des mois de réeducation plus tard, le capitaine de l'Aurore Vitré Basket prolonge en Ile-et-Vilaine. Joueur référencé de Nationale 1, l'ailier-fort qui a plus de 290 matchs à son actif en NM1 est passé par Quimper (2012-2015), Caen (2015-2016), Saint-Vallier (2016-2018), Andrézieux (2018-2019) et Vitré depuis 3 ans. Il retrouvera au sein de l'équipe Louis Prolhac (1,78 m, 30 ans) qui est également joueur du club depui 2019. Le meneur shooteur (45,9% de réussite à 3-points sur 5,4 tentatives par match) sort de sa meilleure saison statistiquement parlant (10,8 points à 46,4%, 3 rebonds et 3,7 passes décisives) grâce à ses responsabilités accrues (28 minutes contre 22 en 2020-2021) notamment.



Après une belle saison régulière, marquée par une bonne deuxième phase, Vitré a été éliminé en huitièmes de finales des playoffs de Nationale 1 face à Mulhouse (2-0). Le club sera désormais coaché par Fabien Calvez, qui succède à Julien Cortey.