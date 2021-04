Lucas Durand quitte les Sables Vendée Basket après cinq saisons au club

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Lucas Durand (1,92 m ,30 ans) pense à son après carrière. Après avoir foulé les parquets français, il souhaitait travailler dans le milieu bancaire et c'est l'opportunité que lui a offert le Crédit Agricole en le recrutant. Il quitte donc l'équipe vendéenne évoluant en NM1, pour laquelle il joue depuis 2016.

Passé par les centres de formation d'Antibes et du Limoges CSP, Calais et le Basket Club Nord Ardeche en Nationale 2 en début de carrière, Lucas Durand a marqué de son empreinte le club des Sables d'Olonne, inscrivant plus de 850 points en cinq saisons. L'arrière tourne cette saison à 5,3 points à 32% de réussite aux tirs, 0,8 rebonds et 1,7 passe décisive par match pour une évalutation de 2,9.

Il retrouvera l'Ardèche en rejoignant, après cette saison, le club de l'AGTTB (Avant Garde Tain Tournon Basket Club), club coaché par Jesse Delhomme évoluant en NM3.