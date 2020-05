Lucas Kouyaté devient pro à Toulouse

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Lucas Kouyaté (1,99 m, 21 ans) n'évoluera pas sous les couleurs de Châlon-sur-Saône la saison prochaine. Après 4 saisons dans le championnat Espoirs, l'ancien capitaine des Espoirs de l'Élan va s'envoler vers le Sud-Ouest de la France pour démarrer sa carrière professionnelle du côté du Toulouse Métropole Basket. Il signe pour une saison dans un effectif mêlant jeunesse et expérience. Sur le poste 4, il sera la doublure d'Anthony January, le joueur américain annoncé quelques jours plus tôt.

En Espoirs, il tournait à 7,4 points à 38% de réussite aux tirs (son plus bas ratio en trois ans), 5,2 rebonds et 1,9 passe décisive pour 7,8 d'évaluation en 24 minutes. Il était l'un des piliers de l'équipe qui a remporté 15 matchs pour 10 défaites. Au contraire d'Hugo Besson ou Babacar Niasse, il n'effectuait pas la navette entre l'équipe Espoirs et l'équipe pro. Il disputera donc son premier match chez les seniors en septembre prochain lors de la reprise de la Nationale 1.