Lucas Plasse (Mulhouse) signe aux Sables Vendée Basket

NM1

Crédit photo : Les Sables Vendée Basket

Lucas Plasse (1,85 m, 23 ans) s'engage officiellement avec Les Sables Vendée Basket en Nationale masculine 1. Celui qui évoluait à Mulhouse, cinquième de la poule B de NM1, débarque chez le douzième de la poule A. Il suit les autres recrues de Mykal Riley, Noah Burrell, Brahim Dohou et Alexis Racine. Sur la saison écoulée, le meneur valait 5,2 points à 35,9% de réussite aux tirs avec 1,8 rebond, 3,8 passes décisive et 0,6 interception pour une évaluation de 6,4 en 17 minutes de jeu.

Avec son arrivée, le club vendéen s'offre les services d'un vrai joueur d'équipe, réputé pour son sens du collectif et qui peut les aider à atteindre le haut de tableau dès la saison prochaine. Le joueur passé par les centres de formation d'Antibes et Bourg avant de rejoindre Pfastatt qui s'est finalement associé à Mulhouse s'est exprimé à la suite de cette signature : "Je voudrais remercier le club des Sables pour la confiance qu’il m’accorde. Le projet du club ainsi que les échanges avec le coach Makan Dioumassi m’ont tout de suite séduit. J’ai hâte de découvrir le club, mes coéquipiers, le staff et les supporters."

Le nouvel entraîneur Makan Dioumassi a donné son ressenti sur l'arrivée de l'ancien meneur de Mulhouse.