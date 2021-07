Ludovic Chelle et Mohamed Koné, deux vétérans à Pont-de-Chéruy

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pont-de-Cheruy vient d'annoncer deux recrues d'expérience. A l'arrière, Ludovic Chelle (1,85 m, 38 ans) arrive après avoir réalisé une belle saison à Chartres (9,1 points à 41,7% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 1,5 passe décisive en 20 minutes), en Nationale 1. Outre sa connaissance du jeu et de la division, il apportera son redoutable tir à 3-points (44,9%). A l'intérieur, le nouvel entraîneur Dounia Issa a convaincu Mohamed Koné (2,11 m, 40 ans). L'international ivoirien pesait encore lourd en Pro B avec Vichy-Clermont en 2020-2021 (8,3 points à 47,7% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds, 1,6 passe décisive et 2 fautes provoquées pour 12,7 d'évaluation en 22 minutes). Gros point de fixation, l'ancien Chalonnais et Roannais risque de faire très mal dans les raquettes de NM1.

Le SOPCC doit encore ajouter deux recrues pour boucler son effectif 2021-2022. L'intérieur Lucas Thévenard (2,03 m, 23 ans) et le pivot malien Cheick Soumaoro (2,05 m, 31 ans) ont prolongé alors que Dimitri Diara (1,89 m, 23 ans), Jacques Eyoum (1,94 m, 21 ans) et Basile David (1,93 m, 22 ans) ont signé.