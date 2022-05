Ludovic Pouillart est le nouveau coach d'Orchies

NM1

Crédit photo : Laurent Peigue

Recruté en milieu de saison par Rouen Métropole Basket pour essayer de maintenir le club normand en Pro B, Ludovic Pouillart (45 ans) n'a pas réussi à inverser la dynamique du club en deuxième partie de saison. Le RMB a fini 18e et descend donc en Nationale 1 masculine. Du coup, l'ancien coach de Cergy Pontoise et Gries-Oberhoffen s'est tourné vers un autre projet. Selon l'Observateur, il va prendre la tête du BC Orchies, autre club de Nationale 1, pour la saison 2022-2023 .

Club de milieu de tableau de NM1, le BCO aimerait rejouer les premiers rôles, et pourquoi pas retrouver la Pro B, division côtoyée entre 2013 et 2016. Et le coach s'y connaît justement très bien en montée. Entre 2015 à 2021, il a fait passer le BCGO de la NM2 aux demi-finales des playoffs d'accession, avant de quitter le club au moment de la fusion avec Souffelweyersheim. Par le passé, il avait déjà été proche d'Orchies, alors qu'il était joueur de Liévin. Il va finalement rejoindre le club, mais comme coach cette fois.

Sous les ordres de Jimmy Ploegaerts, le BCO s'est qualifié pour les playoffs de NM1 en finissant 4e du groupe B, le niveau intermédiaire. Son aventure s'est néanmoins arrêtée dès les huitièmes de finales avec une défaite 2 à 0 face à La Rochelle.