Luidgy Laporal quitte le GET Vosges pour rejoindre Caen

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après l’annonce des arrivées de Moïse Diamé (poste 5) et de Giorgi Korsantia (poste 4), c’est un autre intérieur qui vient densifier la raquette caennaise, il s'agit de Luidgy Laporal (2,02 m, 25 ans). Passé par le Centre Fédéral, le centre de formation de la SIG Strasbourg, la NCAA et la Nationale 1 avec le GET Vosges que la saison écoulée, il partagera ses minutes de temps de jeu sur le poste 5 l’année prochaine avec Moïse Diamé.

Le natif des Abymes (Guadeloupe) tournait en 2019/20 à 8,4 points et 6,2 rebonds en moyenne par match. Selon Ouest France, le club breton serait à la recherche maintenant d’un poste 4 shooteur expérimenté pour venir épauler le jeune Géorgien Giorgi Korsantia.

L'effectif du CBC 2020/21 :