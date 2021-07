Luka Nikolic prolonge à Tarbes-Lourdes

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Auteur d'une belle saison avec Tarbes-Lourdes, Luka Nikolic (2,09 m, 26 ans) prolonge son aventure près des Pyrénées. L'UTLPB a annoncé la prolongation du Serbe sur son compte Facebook. Capable d'évoluer aux postes 4 et 5, cet intérieur technique a terminé la saison 2020-2021 meilleur marqueur de son équipe, avec 12 points à 64,1 % de réussite aux tirs et 7,7 rebonds pour 15,5 d'évaluation en 24 minutes de jeu.

Tarbes-Lourdes a déjà annoncé les prolongations de Calwin Jubenot, Anthony Prugnières, Clément Morel et Kilian Incrédule et les arrivées de Rémi Lesca, Kendal Manual et Gaylord Lobela. Deux jeunes joueurs évoluant en Espoirs sur la saison écoulée devraient suivre.